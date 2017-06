Calciomercato Juventus, Everton su Neto e Lemina: summit a Milano

L'Everton piomba sul mercato italiano: la dirigenza inglese ha incontrato la Juventus a Milano per discutere degli acquisti di Mario Lemina e Neto.

Non solo movimenti in entrata. La Juventus, impegnata a rinforzare centrocampo e attacco, opera in queste ore per sfoltire l'organico. E, con le valigie in mano, ci sono Norberto Neto e Mario Lemina. Entrambi hanno manifestato il desiderio di salutare Torino per giocare con maggiore continuità. Verranno accontentati.

Il portiere brasiliano, autore di tre annate sotto la Mole, piace a molte squadre italiane ed estere. Il Napoli, sondando concretamente il fronte, mantiene sempre viva questa pista. Così come in Spagna, seppur al momento in tono embrionale, il Valencia un interesse lo avrebbe fatto registrare. Ma c'è di più e, nel futuro del 27enne estremo difensore verdeoro, potrebbe esserci la Premier League. Titoli di cosa, ipoteticamente, attorno ai 10 milioni.

Contatti in corso tra la Juventus ed Everton, sbarcato a Milano per sondare qualche esubero di lusso della serie A. Non solo incontri con i due club del Duomo, ma anche un colloquio con la Vecchia Signora per valutare sia Neto sia Lemina. I campioni d'Italia, dalla partenza del mediano gabonese, vorrebbero ricavare una cifra vicina ai 20 milioni. E, essendo il profilo classe '93, pur scendendo leggermente di prezzo centrare la missione non dovrebbe risultare un grosso problema.

In attesa dei grandi botti, in corso Galileo Ferraris accelerano sul tema cessioni. Neto e Lemina sono a tutti gli effetti sul mercato. L'Everton ne approfitterà?