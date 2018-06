Calciomercato Juventus, Emre Can è ufficialmente bianconero

La Juventus ha ufficializzato di aver acquistato Emre Can: contratto fino al 2022, i bianconeri pagheranno 16 milioni di 'oneri accessori'.

Visite mediche e firma sul contratto, Emre Can è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus .

Ecco il comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Emre Can con effetti dal 1° luglio 2018 e scadenza al 30 giugno 2022 . A fronte della sottoscrizione dell’accordo, Juventus sosterrà oneri accessori per € 16 milioni, pagabili nel corso dei prossimi due esercizi".

L'operazione non sarà dunque totalmente a costo zero per la Juventus, che aveva trovato l'accordo con Emre Can alla scadenza del suo contratto con il Liverpool.

Emre Can vestirà la maglia numero 23, ciò significa che Szczesny raccoglierà in eredità la numero 1 che fu di Gigi Buffon. Il centrocampista tedesco non è stato convocato per i Mondiali dalla Germania e sarà subito a diisposizione di Allegri alla ripresa degli allenamenti a Vinovo.

Un infortunio alla schiena gli ha fatto saltare tutto il finale di stagione con il Liverpool e gli è costato anche la convocazione a Russia 2018, nonostante Klopp lo abbia mandato in campo per gli ultimi minuti della finale di Champions persa contro il Real Madrid.