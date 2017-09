Calciomercato Juventus: Emre Can e Spinazzola nel 2018

La Juventus chiude senza 'botti' in extremis, ma oltre al ritorno di Spinazzola si avvicina ad Emre Can a zero. Asamoah-Galatasaray ancora possibile.

Nessun 'botto' sulla sirena, ma due colpi prenotati per la prossima estate. La Juventus si porta avanti e, oltre al ritorno di Leonardo Spinazzola dall'Atalanta, si avvicina ad Emre Can.

Come vi abbiamo spiegato i bianconeri non hanno ancora raggiunto alcun accordo col centrocampista in scadenza con il Liverpool, ma qualora il tedesco non rinnovasse con i Reds secondo il 'Corriere dello Sport' un suo approdo alla Juve nel 2018/2019 sarebbe uno scenario più che plausibile.

Emre Can più Spinazzola dunque, con quest'ultimo il cui sbarco a Vinovo tra meno di 12 mesi è una certezza: l'esterno ha provato ad anticipare i tempi lanciando messaggi d'amore a 'Madama' negli ultimi giorni, ma Marotta ha rispettato i patti con Percassi lasciandolo a Bergamo anche per questa stagione. Nonostante il clima da 'separato in casa'.

Infine uno sguardo alle uscite: nonostante in Italia la sessione sia terminata, il mercato turco chiude i battenti l'8 settembre e così il Galatasaray può ancora sperare di assicurarsi Kwadwo Asamoah.

Il ghanese a giugno terminerà il proprio contratto con la Juventus, l'addio ai campioni d'Italia pareva cosa fatta, ma per Allegri rappresenta un'alternativa preziosa ad Alex Sandro a sinistra. Entro 7 giorni, il nodo verrà sciolto.