Calciomercato Juventus, ecco l'offerta per Darmian: 20 milioni allo United

La Juventus lavora per colmare la voragine aperta dall'addio di Dani Alves e dalle possibili partenze di Lichtsteiner e Cuadrado: offerta per Darmian.

La risoluzione contrattuale con Dani Alves è a un passo, anche Lichtsteiner e Cuadrado sono in lista di sbarco: la rosa della Juventus a breve potrebbe ritrovarsi con una vera e propria voragine sulla corsia di destra.

Con Danilo e Fabinho 'frenati' dal loro status di extracomunitari (oltre che dalle richieste esose rispettivamente di Real Madrid e Monaco), che ne impedisce l'acquisto nel caso in cui il club bianconero chiuda per Douglas Costa, riempiendo così anche il secondo slot dopo quello occupato da Bentancur, le piste più calde sono quelle italiane che portano a Darmian e De Sciglio.

In particolare, secondo 'Tuttosport' e 'La Stampa', la Juventus sarebbe già pronta a mettere sul tavolo del Manchester United l'offerta per il terzino ex Torino: 20 milioni di euro. La formula su cui le due società si starebbero confrontando è quella del prestito con obbligo di riscatto.

Un'operazione dunque che garantirebbe sia il club di Mourinho, col portoghese peraltro non ancora convinto dell'opportunità di rinunciare al giocatore, sia la Juventus, sempre attenta alle alchimie di bilancio. La cifra della cessione, peraltro, sarebbe di poco superiore ai 18 milioni più 2 di bonus che il Torino aveva incassato nel 2015.

Quanto all'ingaggio di Darmian, il cui contratto coi Red Devils scade nel 2019, garantirgli gli stessi 2,5 milioni o un leggero aumento con contestuale prolungamento dell'accordo, sarebbe abbondantemente nei paletti di Marotta e Paratici.