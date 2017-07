Calciomercato, Juventus e Milan sul gioiello svedese Svanberg

ESCLUSIVA - Si prospetta all'orizzonte un possibile duello di mercato tra Juventus e Milan: entrambe le squadre seguono il 18enne Mattias Svanberg.

Juventus e Milan stanno studiando la strategia per sferrare l'agguato a Mattias Svanberg , 18enne centrocampista del Malmö , visto da molti in Svezia come il migliore talento che la nazione abbia prodotto, ovviamente dopo Zlatan Ibrahimovic.

Secondo quanto appreso da Goal , entrambe le squadre, Juventus e Milan, vogliono accaparrarsi Svanberg per poi piazzarlo nella loro formazione Primavera. Tuttavia il Malmö non vorrebbe privarsi del giocatore al momento, soprattutto con i play-off di Champions League alle porte.

Dopo una prima riflessione, anche lo stesso Svanberg sembra dubbioso riguardo ad un suo trasferimento immediato: il giocatore, per la giovane erà, non è ancora nemmeno un titolare fisso del Malmö e non vorrebbe lasciare la squadra in modo prematuro.

La sua valutazione si aggira tra i 5 e i 10 milioni di euro. È un centrocampista alto (185 centimetri), di grande classe e con un'ottima visione di gioco. Non disdegna nemmeno la propensione al goal. Svanberg ha debuttato nel Malmö a 16 anni ed il suo contratto scadrà nel 2019.

Anche se 'solo' come colpo di prospettiva, potrebbe essere un segnale deciso da mandare alla concorrenza, sia per la Juventus che per il Milan. La Vecchia Signora deve cominciare a farsi sotto per quanto riguarda il fronte entrate, mentre i rossoneri potrebbero dare seguito alle già tantissime operazioni effettuate in questo mercato.