Calciomercato Juventus, Dybala incedibile: "Non si vende per tutto l'oro della Banca d'Italia"

Le dichiarazioni di Dybala dagli USA preoccupano, ma la Juventus fa muro: "Non si vende per tutto l'oro della Banca d'Italia". Barcellona avvisato.

Dybala chiama, la Juventus risponde. E il Barcellona osserva. Le parole dell'argentino dopo l'amichevole contro il PSG hanno preoccupato i tifosi bianconeri che temono di perdere la Joya nonostante il recente rinnovo fino al 2022.

In realtà però Dybala davanti ai microfoni non si è sbilanciato nè in un senso nè nell'altro, delegando tutto proprio alla Juventus: "Se arriva un’offerta dal Barça? Dovete chiedere alla società.... Io qui sono felice, mi trovo bene e in questi giorni mi allenerò al massimo per fare una grande stagione".

Salvo poi, come riportano tutti gli inviati delle testate presenti, allontanarsi verso il pullman allargando le braccia verso chi gli chiedeva nuovamente cosa sarebbe successo in caso di mega offerta.

La Juventus però sembra invece avere le idee molto chiare in tal senso tanto da escludere categoricamente la cessione di Dybala, ritenuto il gioiello della squadra al quale non si può rinunciare.

Emblematico quanto fatto pervenire alla 'Gazzetta dello Sport' dal club bianconero: "Non si vende nemmeno per tutto l’oro della Banca d’Italia", assicurano da Torino dove, non tremerebbero neppure davanti alla possibile offerta da 140 milioni di euro del Barcellona di cui si parla in Spagna.

Anche se tutti sanno che, al contrario di quanto affermato da Dybala e come ripetuto da Marotta, l'ultima parola ovviamente spetterà al giocatore: "Se un calciatore vuol rimanere alla Juve, ci resta finché vuole". Chiaro, no?