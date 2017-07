Calciomercato Juventus, dietrofront su Schick: resterà alla Sampdoria

Dopo un supplemento di visite mediche, la Juventus ha comunicato alla Sampdoria che non ha più intenzione di acquistare Patrik Schick.

Clamoroso dietrofront da parte della Juventus che, secondo 'Sky Sport', avrebbe comunicato alla Sampdoria l'intenzione di non acquistare più Patrik Schick.

I test effettuati da Schick al J Medical, in data 22 giugno, avrebbero evidenziato qualche valore fuori parametro. Motivo per cui, in funzione della massima cautela, la società bianconera avrebbe deciso di approfondire sottoponendo l'ex Sparta Praga a nuovi controlli presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Da qui, in virtù della massima riservatezza, il silenzio più totale. Gli ulteriori test medici non hanno evidentemente fornito le garanzie necessarie alla Juventus per concludere in maniera definitiva l'affare con la Sampdoria.

La Juventus, bruciando la concorrenza, aveva sinora impostato l'affare Schick sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per un importo – pagabile in più anni – pari a 30,5 milioni. L'esito delle visite, invece, avrebbe spinto i campioni d'Italia a ponderare la via del prestito; formula che non trovrebbe il pieno gradimento blucerchiato.

Parallelamente, a detta di Ferrero, diverse squadre – italiane ed estere – starebbero monitorando la situazione. Insomma, tutti in attesa di una presa di posizione ufficiale e definitiva.