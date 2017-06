Calciomercato Juventus, Danilo fa fuori Douglas Costa: sale le 'coppia' con Bernardeschi

La Juventus è sempre più vicina a Danilo: il suo arrivo (è extracomunitario) escluderebbe quello di Douglas Costa. Bernardeschi è una priorità.

L'addio sempre più certo di Dani Alves (destinato al Manchester City del suo mentore Guardiola) apre nuovi scenari in casa Juventus, pronta a bussare in casa Real Madrid per il sostituto dell'esterno brasiliano: il prescelto è Danilo, terzino acqustato dai 'Blancos' nel 2015 ma mai veramente sbocciato in Spagna.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', i bianconeri avrebbero trovato la disponibilità a trattare degli spagnoli: richiesta di 25 milioni di euro (fu pagato 32), l'offerta per ora è ferma a 22 ma le premesse per una chiusura positiva dell'operazione ci sono tutte.

Inoltre la Juventus avrebbe già trovato un accordo con il giocatore per un ingaggio molto simile a quello che percepisce a Madrid: 4.5 milioni a stagione più bonus che fanno lievitare il tutto verso i 5. Inutile dire che in casa bianconera si respira grande ottimismo per una trattativa che sembra ben avviata.

L'eventuale arrivo di Danilo che è extracomunitario escluderebbe quindi quello di Douglas Costa: i bianconeri occuperebbero l'ultimo slot disponibile e renderebbero impossibile l'arrivo dell'esterno brasiliano del Bayern Monaco.

I tedeschi inoltre sembrano aver mollato la presa su quello che sarebbe dovuto essere il sostituto del brasiliano, quell'Alexis Sanchez valutato dall'Arsenal ben 100 milioni, una cifra ritenuta spropositata dai bavaresi che alla fine hanno preferito non affondare il colpo.

A questo punto salgono vertiginosamente le quotazioni di Federico Bernardeschi, per il quale resta valida l'ultima offerta da parte della Juventus di 40 milioni più bonus alla Fiorentina, utile per respingere in manera decisa l'assalto di altri club tra cui spicca l'Inter.

Un'operazione avallata anche e soprattutto da Massimiliano Allegri, pronto ad accogliere uno dei giocatori che maggiormente si sono messi in vista all'Europeo Under 21, conclusosi alle semifinali per l'Italia ma con l'attaccante toscano comunque grande protagonista.