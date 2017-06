Calciomercato Juventus: Cuadrado può partire per 30 milioni

La Juventus continua a lavorare sul doppio fronte Douglas Costa e Bernardeschi. Intanto, valigie in mano per Cuadrado: valutato sui 30 milioni.

Aria di grandi cambiamenti per la Juventus. Aria di importanti trasferimenti. I campioni d'Italia, passando dalla compravendita estiva, si apprestano a modificare sensibilmente la rosa. Se non sarà rivoluzione, indubbiamente, si dovrà parlare di evoluzione. Tanti i giocatori pronti a salutare il capoluogo piemontese, diversi volti freschi in arrivo chiamati a dare alla Vecchia Signora una spinta motivazionale. Il tutto, sviluppando le tematiche del 4-2-3-1.

Sistema di gioco che saputo valorizzare le caratteristiche dell'organico bianconero, ma che necessita di nuovi innesti per impreziosire le idee targate Max Allegri. Il tecnico toscano, per favorire la qualità delle rotazioni, ha bisogno di esterni offensivi. Da qui l'offensiva su Douglas Costa del Bayern Monaco, senza sottovalutare quella in rampa di lancio per cercare di strappare Federico Bernardeschi dalle grinfie della Fiorentina.

Per due acquisti in agenda, ecco una partenza eccellente sempre più probabile: Juan Cuadrado. Il 29enne esterno colombiano, dopo due stagioni sotto la Mole, si starebbe avviando verso l'addio. Condizionale d'obbligo, in quanto la Juventus valuterà proposte solamente dai 30 milioni a salire. Acquisito il cartellino dal Chelsea con una formula laboriosa, negli ultimi tempi qualcosa è andato storto; prestazioni impalpabili, esclusione dall'undici titolare a Cardiff. Insomma, non il solito Cuadrado.

Dopo una valutazione tecnica e soprattutto economica, in corso Galileo Ferraris sono entrati nell'ordine delle idee di vendere l'ex calciatore, tra le altre squadre, della Fiorentina. E, presto, le parti dovrebbero accelerare il fronte.

L'agente di Cuadrado, Alessandro Lucci, ha già iniziato a sondare più piste: Ligue 1 e Liga spagnola in prima linea. Difficile ipotizzare un rientro in Premier League, il colombiano in Inghilterra non s'è trovato bene e preferirebbe prendere in esame altre offerte.