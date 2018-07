Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ha tre stanze d'albergo già prenotate

La trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus è caldissima, bianconeri pronti ad accoglierlo a Torino: prenotate tre stanze d'albergo.

Cristiano Ronaldo-Juventus è un matrimonio sempre più probabile, che si farà quando il Real Madrid - che sostanzialmente è d'accordo nel salutare il 33enne Pallone d'Oro - vedrà accontentata la volontà di Florentino Perez che sia il campione portoghese a dire pubblicamente che vuole andarsene, con tanto di motivi.

Intanto il club bianconero continua a lavorare in silenzio con l'aiuto dell'ormai fido alleato Jorge Mendes, forte della parola data da Ronaldo ad Agnelli che fa stare tranquilli la Juventus: se Cristiano lascerà il Real sarà solo per andare a Torino, con buona pace delle voci che arrivano dall'Inghilerra di un possibile inserimento del Manchester United per riportarlo a Old Trafford.

La società della Continassa è così fiduciosa nella positiva conclusione dell'operazione, da aver già prenotato - svela 'Il Giornale' - tre stanze in un rinomato albergo del centro cittadino. A breve potrebbe posarci le valigie un gradito ospite da Funchal...