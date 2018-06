Calciomercato Juventus, Cancelo aspetta: Pjaca può finire al Valencia

I bianconeri studiano la strategia per Cancelo e pensano di inserire Pjaca nell'affare. Intanto il terzino aspetta e dice no al Wolverhampton.

La Juventus non molla, Cancelo la aspetta. Il terzino rientrato alla base dopo il prestito all'Inter, nonostante la richiesta di 40 milioni di euro da parte del Valencia, ha ormai superato Darmian nelle preferenze dei bianconeri che in questi giorni studieranno la strategia migliore per abbassare l'esborso cash.

In tal senso secondo 'La Gazzetta dello Sport' il Valencia avrebbe già detto no all'offerta di un prestito oneroso con obbligo di riscatto presentata dalla Juventus che quindi, adesso, sarà quasi certamente costretta a cambiare strategia.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport' la nuova idea bianconera sarebbe quella di acquistare a titolo definitivo Cancelo proprio come richiesto dagli spagnoli, ma inserendo nell'affare una contropartita tecnica.

Il nome in questo caso è ancora una volta quello di Marko Pjaca, talento croato di rientro dal prestito di sei mesi allo Schalke 04 ma che difficilmente resterà a Torino nella prossima stagione.

La sensazione è che entro il 30 giugno qualcosa si muoverà anche perchè il Valencia ha bisogno di incassare causa Fair Play Finanziario mentre Cancelo, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe momentaneamente detto di no al Wolverhampton proprio per aspettare la Juventus.

Se l'affare col Valencia non dovesse andare in porto comunque i bianconeri tengono sempre in caldo le alternative che rispondono ai nomi di Darmian, ma il Manchester United continua a chiedere 20 milioni di euro, e di Arias del PSV. L'obiettivo numero uno per la fascia destra però, ormai non ci sono più dubbi, si chiama Cancelo.