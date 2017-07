Calciomercato Juventus, Bernardeschi vicino: si tratta su bonus e rate

La Juventus è pronta ad affondare il colpo per Bernardeschi: 40 milioni di parte fissa alla Fiorentina, si tratta per bonus e pagamento a rate.

Dopo aver messo a segno il colpo Schick, la Juventus è pronta ad investire tanto denaro su un altro dei giovani più promettenti del panorama calcistico italiano: Federico Bernardeschi è sempre più vicino alla 'Vecchia Signora', convinta a lanciare l'assalto finale per l'attaccante dopo l'Europeo da protagonista disputato con l'Italia Under 21.

Una trattativa destinata a chiudersi positivamente in tempi brevi, visto che con la Fiorentina c'è già l'accordo sulla valutazione: 40 milioni di parte fissa più bonus o, in alternativa, una contropartita tecnica con uno tra Rincon e Sturaro, come riportato da 'La Nazione', mentre per Orsolini i bianconeri hanno dato disponibilità soltanto per un eventuale prestito con diritto di riscatto.

Nonostante questo, la Juventus preferirebbe aggiungere ulteriori vantaggi a suo favore all'operazione: secondo 'Tuttosport' la trattativa sarebbe virata sulla quantità degli eventuale bonus e sulla possibilità di un pagamento a rate, spalmato in tre anni.

Un'ipotesi che non sembra piacere ai Della Valle, intenzionati a ricevere tutto e subito in modo da racimolare denaro fresco da investire subito per il mercato in entrata (in questo senso Simeone del Genoa è uno dei nomi più caldi).

Ostacolo che comunque non dovrebbe inficiare sul buon esito dell'operazione: probabilmente già tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima dovrebbe arrivare l'ufficialità del trasferimento di Bernardeschi alla corte di Massimiliano Allegri, con buona pace dei tifosi viola che dovranno accettare il passaggio di un loro beniamino proprio ai rivali storici.

A rendere tutto più facile per la Juventus anche la volontà del giocatore che si è esposto rifiutando il ricco rinnovo di contratto propostogli da Corvino. Uno dei tanti indizi di un trasferimento che si farà.