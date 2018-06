Calciomercato Juventus, Benatia pensa all'addio: "Devo farmi delle domande"

Il difensore marocchino non esclude un addio alla Juventus: "A 31 anni devo farmi delle domande". Godin e De Ligt i possibili sostituti.

I suoi Mondiali sono finiti con 90 minuti d'anticipo a causa delle due sconfitte rimediate dal Marocco contro Iran e Portogallo, ora quindi per Medhi Benatia è tempo di pensare al futuro.

Il difensore infatti non è ancora sicuro di restare alla Juventus dopo il travagliato finale di stagione con l'errore sul goal di Koulibaly, riscattato a dire il vero dalla doppietta decisiva firmata in finale di Coppa Italia.

"Il mio futuro è andare in vacanza, godermi la famiglia e un po’ di riposo. Poi vedremo. Io mi trovo benissimo alla Juve, abbiamo un gruppo di ragazzi incredibili e sono contento di farne parte.

Ho due anni di contratto. Ma voglio capire anche cosa vuol fare la Juve, non mi creo problemi in ogni caso", assicura Benatia.

Quindi il difensore ammette: "Nessuno mi ha chiesto di andare via. Ma a 31 anni devi farti anche delle belle domande. Se devo rimanere sono felice, la mia famiglia sta bene a Torino.

La Juve come ogni anno cercherà di comprare giocatori bravi per vincere in Italia e in Europa. Io ho un buon rapporto con tutti, direttore, presidente, allenatore. Faremo un punto coi dirigenti e vedremo qual è la cosa migliore".

D'altronde, se decidesse davvero di cambiare aria, le offerte non mancherebbero e la destinazione più probabile sarebbe Marsiglia dove Rudi Garcia, che lo ha già allenato alla Roma, lo accoglierebbe volentieri.

La Juventus dal canto suo non considera Benatia incedibile e davanti a un'offerta di almeno 20 milioni di euro potrebbe lasciarlo partire. Pronta ovviamente a sostituirlo al meglio.

In tal senso secondo quanto riporta 'Tuttosport' i nomi più caldi sono quelli dell'esperto Godin, in scadenza con l'Atletico Madrid nel 2019, e del giovanissimo De Ligt per il quale però l'Ajax chiede addirittura 50 milioni di euro.