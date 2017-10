Calciomercato Juventus, Barzagli riflette sul futuro: rinnovo o addio

Legato alla Vecchia Signora fino a giugno, l'esperto difensore deciderà di comune accordo con la Juventus se rinnovare o lasciare a fine stagione.

La Juventus si gode il presente e, contemporaneamente, pensa al futuro. Lo fa attingendo dal mercato, assicurandosi i migliori talenti nostrani, giocatori che nei piani bianconeri dovrebbero costruire i successi del domani. Così si affermano ai massimi livelli i Mattia Caldara, diamanti superlativi in provincia, chiamati a confermarsi anche nei palcoscenici più prestigiosi.

I campioni d'Italia, d'altro canto, ponderano tutto con calma e saggezza. Dietro ogni vittoria ci sono sacrificio e abnegazione, ingredienti necessari per evitare di incappare nella fisiologica pancia piena. Ecco, dunque, la vecchia guardia a recitare una parte fondamentale.

Gianluigi Buffon, Champions League permettendo, dopo gli eventuali Mondiali russi chiuderà una carriera maestosa e, probabilmente, irripetibile. Mentre Giorgio Chiellini, in scadenza con la Signora a giugno, si avvia a prolungare fino al 2020. Ma c'è un'altra pedina di lusso a cui scade il contratto al termine della stagione: Andrea Barzagli.

Nonostante le 36 primavere, il roccioso centrale di Fiesole continua a primeggiare: sia con la Juventus sia in nazionale. Insomma, al netto della condizione atletica, il toscano in Europa ha pochi rivali. E, sostituire un veterano di tale calibro, non è semplice. Né per Max Allegri né per Giampiero Ventura, quest'ultimo sempre più aggrappato al gruppo storico per cercare di allontanare quella che sarebbe un'enorme figuraccia.

Gli uomini della Continassa, in chiave breve e lungo termine, si sono già cautelati. Caldara, come testimoniato proprio recentemente contro la sua prossima squadra, cresce bene. Eccome. Senza sottovalutare la figura di Daniele Rugani, costantemente sotto esame, ma che nelle idee bianconere rappresenta una certezza totale. Un quadro, anche e soprattutto dal punto di vista anagrafico, roseo.

Barzagli, però, non è un calciatore qualsiasi. Anzi. E, nelle prossime puntate, sarà lui stesso a prendere una decisione circa il suo futuro. La Juventus non avrebbe problemi a consolidare il matrimonio tramite un ultimo anno di contratto, ma sostanzialmente non forzerà alcunché. Riflessioni.