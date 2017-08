Calciomercato Juventus, Asamoah vicino al Galatasaray: contatto

09:56 Condividi Chiudi

L'arrivo di Howedes potrebbe liberare Asamoah: accordo tra il giocatore e il cub turco, previsto in giornata un contatto per provare a chiudere.

Benedikt Howedes per la Juventus è (quasi) realtà. Il 29enne centale dello Schalke 04, dopo una lunga militanza tra le fila teutoniche, si appresta a lasciare il club di Gelsenkichen. Ad attenderlo la Vecchia Signora, pronta a definire in giornata gli ultimi dettagli con la società tedesca.

Parallelamente, Kwadwo Asamoah si prepara a salutare la Mole dopo cinque stagioni. Palmarès: 5 scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 3 Coppe Italia. Prestazioni importanti soprattutto nell'era Conte, dopodiché tanti problemi fisici e il rilancio – con 24 gettoni maturati – nella passata stagione. Ecco, dunque, l'interessamento del Galatasaray.

I turchi, forti dell'accordo quadriennale da 2,5 milioni netti a stagione trovato con il 28enne esterno ghanese, in giornata proveranno a trovare l'intesa con gli uomini della Continassa. In un primo momento, facendo leva sulla volontà del ragazzo di effettuare una nuova esperienza, il Galatasaray ha provato ad imbastire l'affare a costo zero, racimolando un no secco dai bianconeri.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ad Beppe Marotta, pur non potendo chiedere cifre importanti per un giocatore in scadenza nel 2018, vorrebbe ricavare da questa partenza una cifra attorno ai 7 milioni. Il Galatasaray, sinora, ne ha messi sul piatto 4. Insomma, a metà strada la fumata bianca dovrebbe andare in scena. Ore decisive.