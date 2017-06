Calciomercato Juventus, apertura del padre di Matuidi: "Ascoltiamo le proposte"

Il padre di Matuidi, socio dell'agente Raiola, apre a una partenza: "Ascoltiamo con attenzione le proposte". La Juventus può sperare.

Guadagna di giorno in giorno posizioni fra gli obiettivi di calciomercato della Juventus il centrocampista del PSG Blaise Matuidi, che è salito in cima alle preferenze dei bianconeri per il reparto mediano.

Ora ad alimentare le speranze della Vecchia Signora è il padre del giocatore, Faria, socio dell'agente Mino Raiola, che intervistato ai microfoni di 'Le Parisien', ha aperto a un addio al club parigino.

"Ci sono ancora alcune settimane prima di prendere una decisione definitiva. - ha dichiarato - Blaise pensava di restare al PSG, ora però (con l'arrivo del nuovo D.s. Antero Henrique, ndr) la situazione è cambiata".

"Il PSG e in particolare il nuovo Direttore sportivo tardano a svelare le loro intenzioni. - ha spiegato il padre di Matuidi - Ecco perché ascoltiamo con attenzione le sirene di altri club".

"Abbiamo la sensazione, a torto o a ragione, - ha concluso - che tutto ciò che è stato detto negli ultimi mesi appartenga ormai al passato".