Calciomercato Juventus, altro arrivo in mezzo al campo: Andrè Gomes o Renato Sanches

Juventus a caccia di un altro mediano e di un difensore: le ipotesi più percorribili in mezzo sono quelle che portano ad Andrè Gomes o Renato Sanches.

La rotonda vittoria ottenuta in campionato contro il Cagliari non sta facendo desistere la Juventus dal piazzare gli ultimi colpi di mercato. I bianconeri sono sempre alla ricerca di un difensore centrale e di un altro centrocampista.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport viene sempre tenuta aperta la pista Strootman con la Roma: arrivare all'olandese non è cosa facile ed al momento la strada sembra abbastanza ripida, ma l'inserimento di Cuadrado come contropartita tecnica potrebbe anche tenere la porta aperta a qualche sorpresa.

Al contempo non vengono abbandonate, ma sono altrettanto complicate, le ipotesi che portano a N'Zonzi del Siviglia ed Emre Can del Liverpool, che però nel match vinto dai Reds contro il Crystal Palace è rimasto per tutta la partita in panchina.

Più facile arrivare ad Andrè Gomes (il Barcellona vorrebbe cederlo in prestito, in pole però c'è il Benfica) o a Renato Sanches del Bayern Monaco, visti gli ottimi rapporti tra la dirigenza bianconera e quella bavarese. Il portoghese arriverebbe in prestito semplice.

Capitolo difesa. Spinazzola è stato convocato dall'Atalanta per il match contro la Roma, ma continua a chiedere di andare alla Juventus e potrebbe nuovamente non presentarsi. Continuano ad essere monitorati Garay del Valencia (gli spagnoli hanno rifiutato l'offerta di 20 milioni di euro da parte del Valencia) e De Vrij della Lazio.

Pensierino anche su Van Dijk del Southampton, ma ha un costo enorme (superiore ai 30 milioni di euro). Stessa valutazione per Jerome Boateng.