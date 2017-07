Calciomercato Juventus, 52 milioni alla Fiorentina per Bernardeschi e Astori

La Juventus punta alla doppietta dalla Fiorentina: pronta un'offerta da 52 milioni per Federico Bernardeschi e Davide Astori. Ma la Viola dirà no.

Non solo il giovane Federico Bernardeschi: secondo quanto riporta 'La Nazione', la Juventus punta alla doppietta di calciomercato dalla Fiorentina e pensa anche al difensore Davide Astori.

Madama, stando al quotidiano toscano, per smuovere i dirigenti viola dalla rigidità sulla partenza del numero 10, potrebbe presentare all'inizio della prossima settimana un'offerta complessiva da circa 52 milioni di euro che includa anche il centrale.

Astori, nel nuovo corso viola, è destinato a diventare il capitano della squadra e anche per questo, secondo 'La Nazione', la risposta della Fiorentina ai campioni d'Italia sarà comunque negativa.

La Juventus, comunque, vuole provarci fino in fondo ed è pronta a trattare in base alla posizione della società toscana: sul piatto 40 milioni più una possibile contropartita tecnica per il solo Bernardeschi, o in alternativa 52 milioni per il numero 10 e Davide Astori.