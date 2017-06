Calciomercato Juventus, 40 milioni per Bernardeschi

15:44 Condividi Chiudi

La Juventus tiene calda la pista Douglas Costa e sferra l'assalto a Federico Bernardeschi: pronta una prima offerta da 40 milioni per la Fiorentina.

La Juventus , sebbene al momento abbia bloccato solamente Patrik Schick dalla Sampdoria, lavora senza sosta per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa che possa nuovamente rendere con efficacia in tutte le competizioni. Previsti addii non di poco conto, ma anche entrate di assoluto spessore.

L'a.d. bianconero, Beppe Marotta, lavora principalmente sul reparto offensivo. Almeno due esterni sbarcheranno nel capoluogo piemontese, nel mirino profili che possano impreziosire il 4-2-3-1 ideato dall'allenatore toscano. E, già da qualche pezzo, i nomi sono piuttosto chiari: Douglas Costa del Bayern Monaco e Federico Bernardeschi della Fiorentina.

Trattiva ben avviata quella che dovrebbe portare il giocatore brasiliano sotto la Mole, ma nelle ultime ore s'è accesa anche la pista riguardante il gioiellino viola. La Juventus non ha mai smesso di lavorare su Bernardeschi, diamante che convince pienamente la dirigenza campione d'Italia. Certo, i rapporti sull'asse Torino-Firenze non è che siano splendidi, ma con la mediazione dell'avvocato Beppe Bozzo , agente del 23enne di Carrara, il vento starebbe cambiando.

La sensazione è che la famiglia Della Valle, mai come in questo periodo, abbia deciso di dare una rinfrescata al progetto sportivo: probabile partente Borja Valero destinazione Inter, Nikola Kalinic nella lista della spesa del Milan. Tesoretto in entrata da reinvestire prontamente. E anche Bernardeschi ha il suo prezzo: 50 milioni. Cifra ritenuta elevata dalla Vecchia Signora, la quale però fino a 40 più bonus sarebbe disponibile ad arrivare. Anzi, arriverà, via offerta ufficiale.

Bernardeschi, legato al club toscano fino al 2019, nelle ultime settimane avrebbe maturato la convinzione di voler effettuare un'altra esperienza. Motivo per cui, l'idea della Fiorentina di estendere il legame lavorativo, non è decollata.

Giunti a questo punto, dunque, il d.g. gigliato Pantaleo Corvino è chiamato ad ottimizzare il valore del cartellino. L'Inter da tempo segue la vicenda, ma a muoversi con maggiore concretezza è la Juventus. Chiamatelo, se volete, pressing totale.