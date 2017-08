Calciomercato Inter, Zhang jr. spiega: “Non conta il grande nome”

Steven Zhang, figlio del patron di Suning, commenta il mercato dell'Inter: "Ci rinforzeremo, ma non conta quanto spendiamo. Serve il profilo giusto".

L'ottima tournèe asiatica ha restituito entusiasmo in casa Inter, ma i tifosi aspettano il grande colpo dal mercato. I cugini del Milan hanno già messo a segno importanti colpi, ma Steven Zhang, figlio del patron, spiega le strategie societarie.

Intervistato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', Zhang Jr. respinge i colpi ad effetto: "A proposito dei grandi nomi, capisco le pressioni del mercato e quanto successo nei mesi scorsi, ma non conta quanto spendiamo e il nome roboante, bensì quanto i nostri dirigenti sportivi e il nostro allenatore trovino il giusto profilo e che poi si riesca a prenderlo. Acquistare grandi nomi non vuol dire per forza che si comprano gli elementi adatti per l’Inter. Il grande nome è quello funzionale al progetto tattico e umano".

Zhang sottolinea l'importanza del giusto inserimento nel gruppo nerazzurro: "Le persone che non rientrano nel nostro progetto, è meglio che lascino il club. Chi invece ci crede davvero è il benvenuto. Questo non significa che non continueremo a cercare le soluzioni giuste. A prescindere dal nome. Non importa chi sei, quando vieni all’Inter il tuo cuore, il tuo sangue e la tua pelle devono essere nerazzurri".

Il figlio del patron annuncia comunque nuovi acquisti in arrivo entro la fine del mercato: "Ovviamente rinforzeremo ulteriormente la squadra, manca ancora un mese alla chiusura del mercato. Per i nomi e le questioni tecniche è giusto che chiediate a Spalletti, Ausilio e Sabatini. Di sicuro il mercato dell’Inter non è finito qui".

Soddisfatto fin qui del nuovo allenatore, Zhang dice la sua su Spalletti: "Passando tanto tempo con lui e ascoltando ciò che dicono le persone dentro e fuori dal club ho capito che lui è un grande professionista. Dal primo all’ultimo giorno lo supporteremo in ogni momento e per qualsiasi cosa. Lui davvero merita questo supporto e credo che ogni componente della società l’abbia capito. Desidero che ogni giorno possa sentire che gli siamo vicini".