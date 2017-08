Calciomercato Inter, torna in pole Mustafi: si lavora al prestito biennale

Mustafi torna ad essere un obiettivo concreto per l'Inter: si lavora con l'Arsenal sul prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato.

L'Inter vuole regalare a Spalletti un centrale difensivo prima della chiusura del mercato e nelle ultime ore è tornato in pole il nome di Shkodran Mustafi.

Il tedesco dell'Arsenal era stato accostato ai nerazzurri anche nelle scorse settimane, ma adesso la trattativa potrebbe finalmente entrare nel vivo.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', l'Inter sta lavorando con l'Arsenal su un prestito biennale con obbligo condizionato da presenze e obiettivi.

I nerazzurri stanno provando ad abbassare la cifra del riscatto a 16-18 milioni contro i 25 richiesti dai Gunners. C'è poi il problema ingaggio: Mustafi guadagna attualmente 2,5 milioni a stagione, ma ne vorrebbe almeno 4.

Mangala rimane una valida alternativa, tuttavia il Manchester City (nonostante le preferenze del giocatore siano verso l'Inter) non è intenzionato a cederlo in prestito e spera di inserirlo nella trattativa con il WBA per Evans.

Sul fronte cessioni si attende l'ufficialità del trasferimento di Jovetic al Monaco per dare l'assalto definitivo a Karamoh: l'Inter è disposta ad arrivare a 8 milioni più bonus per il talento del Caen, mentre l'idea Moussa Sissoko rischia di rimanere una semplice suggestione.

Il Tottenham, infatti, non è intenzionato ad aprire al prestito e chiede 30 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista francese. Troppi per l'Inter.