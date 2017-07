Calciomercato Inter, Spalletti: "Perisic resta? Non posso dirlo al 100%"

Luciano Spalletti non dissipa i dubbi su un eventuale permanenza all'Inter di Ivan Perisic: "Non posso dirlo con certezza, noi vogliamo che resti".

Luciano Spalletti può avere molti motivi per sorridere dopo il convincente successo della sua Inter ai danni del Bayern Monaco, match valido per l'International Champions Cup: secco 2-0 ai bavaresi, frutto della doppietta di uno scatenato Eder.

Il tecnico toscano ha parlato poi in conferenza stampa, ammettendo di essere soddisfatto per quanto visto in campo: "Abbiamo fatto bene sia in fase difensiva che offensiva. Magari nel secondo tempo potevamo essere più aggressivi. Nel complesso però abbiamo espresso un buon gioco. E' sempre bello giocare sfide del genere, contro squadre così forti non si può che migliorare".

Perisic è stato uno dei migliori in campo: "La nostra intenzione è quella di mantenerlo in rosa, senza dubbio. Parliamo di un giocatore di livello mondiale, il mio pensiero su di lui non cambierà a seconda di una buona o cattiva prestazione. Ad oggi però non posso affermare con certezza la sua permanenza".

Joao Mario ha caratteristiche diverse rispetto a Nainggolan: "Parliamo di due ottimi giocatori: Radja magari è migliore in fase di creazione del gioco, Joao è più bravo nel dribbling".

Le sensazioni per il prossimo futuro sono positive: "Nonostante queste vittorie sappiamo bene che ancora molto lavoro deve essere fatto: dobbiamo sudare ancora per migliorare il nostro gioco, la squadra è in fase di assemblamento. Posso dire comunque di essere impressionato dai miei giocatori, tutti aspirano a migliorare giorno dopo giorno e seguono le mie indicazioni".