Calciomercato Inter, Skriniar innamorato: "Potrei firmare a vita"

06:30 Condividi Chiudi

Milan Skriniar non vuol parlare di mercato, solo l'Inter nei suoi pensieri: "Resto al 100%, il resto non conta. Champions? Non vedo l'ora".

Con la sua Slovacchia il Mondiale alla fine non è riuscito a conquistarlo ma, alla luce della stagione disputata, non sembra una prerogativa utile per dimostrare il suo valore già elevatissimo: ultime fatiche stagionali in amichevole per Milan Skriniar che poi potrà dedicarsi alle meritate vacanze.

Dopo una sola stagione passata con la maglia dell' Inter , il giovane centrale è già un idolo del popolo nerazzurro che in lui vede un muro invalicabile oltre che un esempio da seguire per le sue dichiarazioni mai fuori le righe e sempre precise e convincenti.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Skriniar ha ribadito la sua volontà di rimanere a Milano dove è esploso definitivamente: " Resto al 100%, nessun dubbio. Cessione? Non mi interessa perché io sto bene a Milano con l'Inter, il resto non conta nulla. Non conosco le vicende di mercato e non ne parlo nemmeno, non so se il Barcellona o altri club mi vogliano. Sarò sincero, forse ripetitivo: tutto ciò non mi interessa. Nella mia testa c'è solo l'Inter ".

Il prossimo anno ci sarà anche de Vrij a rinforzare la retroguardia nerazzurra: "Calciatore fortissimo che con la Lazio ha disputato una stagione strepitosa, il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti. Per noi è un acquisto importante e non posso che esserne felice, senza dubbio darà il proprio contributo per alzare il livello della rosa".

Ancora presto per parlare di Scudetto: "Inutile parlarne ora, siamo solo a giugno. Di certo un club come il nostro non può che ambire al massimo. Vogliamo esserci anche noi lassù e dar fastidio fino alla fine, poi vedremo quello che accadrà. Champions? Sarà bellissimo sentire quella 'musichetta' nel nostro stadio, non vedo l'ora di vivere quelle serate insieme ai nostri tifosi: loro meritavano l'Europa più di tutti".

L'ipotesi di una firma a vita non è poi così infondata: " Non è una cosa impossibile, vedo il mio amico Marek Hamsik che a Napoli è diventato una bandiera. Perché a me non potrebbe succedere lo stesso con l'Inter? Qui sto benissimo, non c'è alcun motivo per pensare di andare via".