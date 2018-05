Calciomercato Inter, senza Champions è dura: Cancelo più lontano

Il mercato dell'Inter dipenderà molto dall'approdo o meno in Champions, così come la permanenza di Cancelo. Spalletti: "Abbiamo dei paletti".

Perdere fa sempre male, farlo davanti ai propri tifosi in un momento cruciale della stagione contro una squadra che non ha nulla da chiedere al campionato ancora di più: l'Inter esce con le ossa rotte da San Siro, battuta da un Sassuolo che ha saputo essere estremamente cinico con Politano e Berardi.

Nerazzurri che hanno gettato alle ortiche diverse occasioni, soprattutto con Icardi, non apparso nella forma psicologica migliore e condizionato dall'importanza di una partita che potrebbe aver messo la parola fine sulle speranze Champions, a meno che il Crotone del grande ex Zenga non fermi la Lazio.

Per capire quanto importante sia l'approdo alla massima competizione europea per l'Inter, basta dire che quasi tutto il mercato in entrata dipenderà da questo obiettivo, che oltre a benefici economici ne porta anche ovviamente sportivi, aumentando l'appeal.

Se per Rafinha c'è più ottimismo sul fatto che il Barcellona possa accettare il rinnovo del prestito per un'altra stagione, molto più difficile sarebbe il riscatto di Joao Cancelo: Il Valencia non sembra voler fare sconti sui 35 milioni pattuiti la scorsa estate, tanto che il ds Ausilio ha pronte alcune alternative in caso di esito negativo della trattativa.

Occhi puntati su Semedo del Barcellona e Partey dell'Atletico Madrid, oltre che su Alessandro Florenzi: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il terzino della Roma avrebbe dato la sua disponibilità a Spalletti qualora la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019 con i giallorossi non dovesse andare a buon fine.

Lo stesso Ausilio aveva lasciato intendere che non sarà facile riscattare sia Cancelo che Rafinha: "Sappiamo bene che i problemi legati al loro riscatto sono esclusivamente di natura economica. Dal punto di vista tecnico siamo felicissimi di loro, molti li consideravano acquisti inutili ma si sono dovuti ricredere. Cercheremo di fare il possibile e l'impossibile per riscattarli ma miglioreremo la rosa a prescindere dalla loro permanenza".

Ai microfoni di 'Rai Sport', Spalletti è rimasto sulla stessa lunghezza d'onda del dirigente interista: "Rafinha è un giocatore splendido nello stretto, ha disputato un'ottima gara. Come ha detto anche Ausilio, questi sono giocatori arrivati in prestito e per riscattarli ci saranno delle valutazioni da fare perché ci sono dei paletti da rispettare".

Il tecnico è pronto a rimanere anche in caso di mancata Champions: "Ho un contratto, quindi per me non cambia nulla: bisogna capire se la società vuole che resti o vada via. Icardi? Si trova bene in città, con i compagni e i tifosi, ci sta che a volte non sia lucido".

Intanto è sempre più vicino l'acquisto del giovane portiere Andriy Lunin dallo Zorya: il classe 1999 ucraino dovrebbe essere girato in prestito per due anni al Bologna, dove potrà ambientarsi al meglio nel calcio italiano.