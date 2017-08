Calciomercato Inter: scambio Cancelo-Kondogbia quasi in porto, si lavora su Mangala

L'Inter ha quasi raggiunto l'accordo col Valencia per lo scambio Cancelo-Kondogbia. Nerazzurri al lavoro anche sul fronte Mangala col Man City.

L'Inter in questi giorni è molto attiva sul mercato soprattutto per assicurare dei rinforzi in difesa a Luciano Spalletti. Gli uomini-mercato nerazzurri hanno individuato in Joao Cancelo del Valencia ed Eliaquim Mangala del Manchester City gli obiettivi da puntare. Cancelo, tra l'altro, è giocatore duttile che il tecnico interista potrebbe utilizzare non solo nel ruolo naturale di terzino destro ma anche in posizione più avanzata come alternativa a Candreva.

Col Valencia l'accordo sembra ormai raggiunto sulla base di uno scambio di prestiti con diritto di riscatto: al club spagnolo finirebbe Kondogbia. Rimangono però da definire quelle che saranno le cifre del riscatto dei due giocatori, considerato che il calciatore nerazzurro ha un ingaggio più alto mentre il 23enne portoghese è di un anno più giovane.

Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', il riscatto di Cancelo dovrebbe essere fissato a 35 milioni di euro mentre quello di Kondogbia intorno ai 27 milioni. L'intesa fra i due club è comunque prossima alla definizione e già oggi ai due giocatori potrebbe essere dato l'ok per recarsi presso i rispettivi nuovi club per le visite mediche.

In prestito, poi, potrebbe arrivare all'Inter anche Mangala, per coprire il posto lasciato libero fra i difensori centrali dalla partenza di Murillo, destinato al Valencia. L'affare col Manchester City è ancora tutto da definire, non tanto per problemi nel trovare l'accordo coi Citizens, che anzi sembrerebbero propensi ad accettare il prestito secco, ma perché, come riporta il 'Corriere dello Sport', è l'Inter a non essere del tutto ancora sicura della scelta: Mangala è esperto e dotato di buona tecnica, ma forse non tanto veloce quanto Spalletti vorrebbe per la sua difesa.