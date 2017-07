Calciomercato Inter, Sabatini: "Mercato bloccato? Macché..."

Walter Sabatini tranquillizza i tifosi dell'Inter: "Chi l'ha detto che il mercato è bloccato? Spalletti è sereno". Il tecnico: "Miglioreremo la rosa".

I continui acquisti fatti registrare in serie dai rivali del Milan stanno creando non poca inquietudine in gran parte dei tifosi dell'Inter, preoccupati per questo (almeno apparente) immobilismo sul mercato della società nerazzurra che ad oggi ha messo a segno soltanto i colpi Skriniar e Borja Valero.

Ieri sera è andata in scena a Milano un'interessante cena che ha visto protagonisti Walter Sabatini, coordinatore tecnico di Suning Sports, il ds interista Piero Ausilio ed il tecnico Luciano Spalletti.

All'uscita del ristorante, Sabatini è stato tempestato di domande dai giornalisti che aspettavano il suo arrivo: "Spalletti non è un tecnico che chiede garanzie alla società, piuttosto pensa ad allenare. Faremo il massimo per acquistare qualcuno, non so se ci saranno nuovi arrivi nel giro di pochi giorni".

I tifosi nerazzurri devono stare tranquilli: "Chi l'ha detto che il nostro mercato è bloccato? Non inventatevi cose sull'inquietudine di Spalletti che non è affatto vero, integreremo una rosa che è già composta da un ottima base di calciatori".

Spalletti ha grande fiducia nel lavoro di Sabatini ed Ausilio: "Mi fido dei due direttori, lavoro benissimo con loro e non mi servono rassicurazioni di alcun tipo. Facciamo le cose gradualmente, se un giocatore mi piace lo dico a Sabatini ed Ausilio che vedono se si può fare qualcosa".