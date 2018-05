Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Marlos

Dopo aver risolto alcune situazioni interne delicate, l'Inter si butterà alla ricerca di un esterno destro. Al momento l'indiziato è Marlos.

Sono giorni di profondo cambiamento in casa Inter. La qualificazione alla prossima Champions League ha aperto un nuovo mondo e bisognerà farsi trovare pronti per affrontarlo. Luciano Spalletti annuncerà oggi il suo rinnovo contrattuale, Mauro Icardi dovrà discutere del suo contratto con la dirigenza e Ausilio sarà ancora impegnato per molto per capire come poter riscattare Rafinha e Cancelo.

Una volta che tutte queste spine interne saranno tolte, l'Inter procederà al vero e proprio calciomercato in entrata: Fermo restando che i primi colpi sono già stati effettuati: De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez (che arriverà nella giornata di oggi a Milano e venerdì mattina farà le visite mediche).

Il vero obiettivo della sessione nerazzurra è quello di trovare un giocatore diverso da Candreva (zero goal stagionali) per il ruolo di ala destra. L'identikit risponde ai profili di Mahrez, Di Maria e Thauvin, ma tutti e tre rappresentano al momento solo un sogno irraggiungibile per l'Inter.

Come riporta 'Tuttosport', il vero nome caldo in tal senso potrebbe essere quello di Marlos Romero Bonfim. Ha il contratto con lo Shakhtar Donetsk in scadenza nel giugno 2019, ha segnato 22 gol in stagione (2 dei quali nelle 8 gare di Champions disputate) e da anni è un pupillo di Ausilio.

Gioca proprio sulla destra ed è un mancino puro, è un classe 1988 e quindi ha l'esperienza giusta, anche internazionale, per fare comodo a Luciano Spalletti in questa prima stagione di Champions League dopo ben sei anni.