Calciomercato Inter, rinforzo in difesa: ufficiale l'acquisto di Lisandro Lopez

Lisandro Lopez è arrivato in Italia nella prima serata di domenica. Ora è ufficialmente un giocatore dell'Inter: prestito con diritto di riscatto.

L'Inter abbraccia Lisandro Lopez. Il difensore del Benfica è arrivato in Italia per visite mediche e firma con i nerazzurri. E' lui il primo rinforzo di gennaio per Spalletti, ufficiale il prestito con diritto di riscatto.

Il centrale argentino ha fatto capolino alla Malpensa nella prima serata di domenica e lunedì mattina ha svolto le visite di rito al CONI per iniziare la propria avventura nel nostro campionato: la formula del trasferimento è quella del prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 9 milioni.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale nerazzurro: "L'Inter ha un nuovo giocatore: si tratta di Lisandro Ezequiel Lopez, difensore argentino, che si trasferisce al club nerazzurro a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 (con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo) Ora, l'inizio di una nuova avventura a tinte nerazzurre: benvenuto all'Inter, Lisandro".

Seguito a lungo dalla Fiorentina, Lisandro Lopez sbarca dunque con un po' di ritardo nel Bel Paese e lo fa per indossare la maglia dell'Inter. Dopo i test fisici è arrivato l'annuncio ufficiale.

Ecco le prime parole del nuovo difensore di Spalletti ai microfoni di 'Inter Tv': "Essere qui significa molto, è un sogno poter giocare in uno dei più grandi club d'Europa. Arrivo per dare una mano alla squadra, per aiutarla e raggiungere gli obiettivi. La storia degli argentini qui? Ne sono passati molti, ne ricordo tanti. Nomino Samuel, Zanetti e Milito. Tutti hanno fatto benissimo qui. Spero di ripetere quello che hanno fatto loro, che è la storia".

Lisandro Lopez vuole la Champions League con l'Inter e svela il suo numero: "La Serie A per me è uno dei migliori campionati del mondo, la seguivo. È molto tattico, competitivo, cercherò di dare il massimo e imparare giorno dopo giorno. La Champions? Ho avuto la fortuna di giocarci col Benfica, sono qui per questo. Voglio aiutare l'Inter a raggiungere gli obiettivi, so che qualificarsi alla Champions è uno di questi. Il numero di maglia? Il 2, perché mi accompagna da tanti anni. Ho avuto la fortuna che qui nessuno la usava e l'ho scelto".

Da notare come Ausilio abbia superato la concorrenza del Boca Juniors, che aveva pensato all'albiceleste quale alternativa al milanista Gustavo Gomez.

Cosa questa che gli è valsa anche i complimenti di Luciano Spalletti, intercettato all'uscita dalla Lega Calcio dopo l'incontro sul VAR: "Soddisfatto di Lisandro Lopez? E' la conferma del fatto che abbiamo direttori bravi che possono agire con determinate componenti. La loro bravura anticipa altri concorrenti".

Il sudamericano andrà a rimpolpare il pacchetto arretrato nerazzurro, facendo compagnia a Skriniar, Miranda e Ranocchia. La difesa interista, presto, sarà più 'latina' e soprattutto più lunga, visto i recenti problemi di numero che Spalletti ha dovuto fronteggiare nell'ultimo mese.