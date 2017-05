Calciomercato Inter, riecco Nainggolan: un sogno a centrocampo

L'Inter torna sulle tracce di Radja Nainggolan, già seguito dal Manchester United. La Roma non vuole cedere il belga, i nerazzurri non si arrendono.

Ogni giorno, o quasi, si aggiunge una nuova pretendente nella corsa a Radja Nainggolan. Come racconta 'Tuttosport', sul centrocampista della Roma è tornata con forza l'Inter, a caccia di un rinforzo di spessore per il centrocampo.

All'estero il belga, autore di 11 goal in campionato, è stato inserito dal Manchester United nella propria lista della spesa, mentre il Chelsea sembra essersi defilato. Quanto alle big italiane, l'interessamento dei nerazzurri per Nainggolan non è certo nuovo, anche se qualche tempo fa il direttore sportivo Ausilio smentì la pista.

In realtà l'Inter non ha mai smesso di lavorare a fari spenti per il 'Ninja', per il quale serviranno non meno di 50-60 milioni per smuovere la Roma. Impossibile pensare ad una contropartita tecnica per abbassare il cash, come potrebbe essere ad esempio Banega, nel caso in cui il nuovo ds giallorosso Monchi scelga Emery come successore di Spalletti.

L'Inter sa bene che la Roma deve rientrare di oltre 50 milioni di passivo entro il 30 giugno, per le note questioni di Fair-play finanziario, e per questo è chiamata a cedere un big. Difficile che sia Manolas, che non sembra intenzionato a lasciare la Capitale.

Un altro indiziato alla partenza è Rudiger, che interessa proprio all'Inter. In primis, però, i nerazzurri vorrebbero effettuare un colpo di valore assoluto, uno di quelli che alzerebbe il livello dell'intera rosa. E Nainggolan rimane uno dei nomi preferiti.