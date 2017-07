Calciomercato Inter: Ranocchia verso il WBA, Lima a costo zero?

09:34 Condividi Chiudi

Ci potrebbe essere ancora la Premier League nel futuro di Ranocchia, stavolta con il West Bromwich Albion. Lucas Lima potrebbe arrivare a costo zero.

L'Inter potrebbe essere vicina a piazzare una importante cessione, necessaria per raccimolare qualche soldo e anche per sfoltire una rosa troppo ampia, soprattutto per una squadra che non dovrà disputare coppe europee. Stiamo parlando di Andrea Ranocchia.

Secondo quanto rimbalza dall'Inghilterra, attraverso il 'Daily Star', Ranocchia sarebbe infatti vicino alla firma con il West Bromwich Albion. La squadra inglese avrebbe offerto all'Inter circa 5 milioni e mezzo di euro, proponendo anche un incredibile ingaggio al caciatore: quasi 4 milioni e mezzo all'anno per due stagioni, fino al 2019.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per mandare in porto l'operazione. Anche perché il giocatore avrebbe rifiutato l'Huddersfield, neopromossa in Premier League che evidentemente non ha stuzzicato il desiderio di Ranocchia.

Intanto l'Inter sta pensando anche ad un possibile colpo low-cost, praticamente a parametro zero. Piero Ausilio ha confermato l'interesse per Lucas Lima: "E' un giocatore che ci piace, che seguiamo come tanti altri".

Lima ha il contratto in scadenza a dicembre, ma se si troverà l'accordo con il Santos, il giocatore potrà anche raggiungere l'Italia direttamente adesso, senza aspettare la fine dell'anno. Il problema è legato al suo status di extracomunitario, soprattutto visto che ci sono in ballo anche le operazioni di Colidio e Cecchini.

Per quanto riguarda Dalbert, forse l'acquisto più vicino, c'è un segnale importante che arriva dalla Francia. Il terzino brasiliano sarebbe furioso con il Nizza, che non lo lascia partire verso l'Inter. Nell'ultima amichevole contro il Gent, il giocatore non è nemmeno sceso in campo.