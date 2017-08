Calciomercato Inter, pronti 40 milioni per Mané: muro del Liverpool

L'Inter continua la ricerca per l'esterno offensivo. Secondo quanto riportato dall''Express', i nerazzurri hanno 40 milioni pronti per Sadio Mané.

La notizia rimbalza dall'Inghilterra ed è di quelle rumorose, soprattutto per i tifosi dell'Inter che in questi giorni sono in attesa di un grande colpo da parte della loro squadra. Il nome che con forza lancia l''Express' è quello di Sadio Mané, asso del Liverpool di Jurgen Klopp.

Secondo gli inglesi, non solo l'Inter segue da molto tempo il calciatore del Liverpool, ma è adesso anche pronta a formalizzare la sua offerta, che dovrebbe essere di circa 40 milioni di euro. Sadio Mané è però uno dei giocatori preferiti da Jurgen Klopp, che non ha infatti nessuna intenzione di lasciar partire il senegalese.

Nella scorsa stagione Mané è stato per distacco il miglior giocatore del Liverpool. L'esterno d'attacco dei 'Reds' possiede una smisurata velocità ed una grande tecnica di base. Quando si è dovuto assentare per la Coppa d'Africa, a cavallo di gennaio, tutta la squadra ha cominciato ad accusare un periodo di crisi senza di lui.

Nel finale della Premier League ha dovuto affrontare un brutto infortunio, che lo ha tenuto lontano dai campi fino a qualche giorno fa, quando è tornato a giocare con la maglia del Liverpool nell'amichevole contro l'Herta Berlino, dichiarando: "Sono molto contento di essere rientrato, non è mai facile staccare per così tanto tempo. Guardo con ottimismo alla prossima stagione, voglio segnare e far segnare tanti goal ai miei compagni".

La situazione adesso è chiara da parte del Liverpool: Klopp sta constatando e respingendo gli attacchi delle altre squadre per i suoi grandi giocatori, oltre Mané c'è infatti anche Coutinho sulla bocca di tutti in chiave Barcellona. I 'Reds' hanno dichiarato entrambi incedibili ma l'Inter probabilmente continuerà il suo pressing, alzando chissà anche la posta in ballo.