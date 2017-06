Calciomercato Inter, Perisic via solo con 50 milioni ed entro il 30 giugno

06:36 Condividi Chiudi

L'Inter è pronta a puntare forte su Ivan Perisic: il croato andrà via solo per 50 milioni ed entro il 30 giugno per questioni di FFP.

Il Fair Play Finanziario, ancora lui: è questo il freno al mercato dell'Inter, condizionata dall'obbligo di mettere a segno plusvalenze da 30 milioni entro il prossimo 30 giugno: uno dei giocatori dal futuro più incerto è senza dubbio Ivan Perisic, anche se non è da escludere un clamoroso colpo di scena.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la società nerazzurra si è impuntata a cederlo soltanto per la cifra minima di 50 milioni di euro ed entro venerdì 30: dal 1° luglio in poi diverrà una priorità tecnica per Spalletti, pronto a puntare fortemente su di lui per la squadra della prossima stagione.

Perisic sembra però intenzionato a volare in Inghilterra, al Manchester United, con cui ha un accordo da tempo: come riportato 'Il Corriere dello Sport', l'Inter potrebbe offrirgli un rinnovo di contratto fino al 2021, con tanto di adeguamento dello stipendio che sfiorerebbe i 5 milioni netti, al secondo posto dietro a capitan Mauro Icardi.

Esiste la possibilità dunque che il croato resti a Milano e che non debba per forza essere sacrificato in nome del FFP: in tal caso il ds Ausilio dovrà inventarsi nuove plusvalenze entro il 30 giugno e, una di queste, è rappresentata indubbiamente da Ever Banega. Il Siviglia rivuole il centrocampista argentino in tandem con Jovetic, l'Inter dal canto suo chiede più di 20 milioni per i due giocatori ed aspetta notizie positive a riguardo.

Nella giornata di oggi è previsto un summit di mercato tra Ausilio ed il presidente del Genoa, Preziosi: ai liguri piacciono Ranocchia, Biabiany e Puscas, ai nerazzurri Pellegri ed Izzo che potrebbero rientrare in questa maxi trattativa.

Chi lascerà con ogni probabilità Milano è Andreolli, vicino a non rinnovare il proprio contratto in scadenza: sulle sue tracce il Cagliari ed il Sassuolo, soprattutto in caso di partenza di Acerbi. Per Dimarco si è fatta avanti l'Atalanta, vogliosa a trovare un sostituro di Spinazzola qualora quest'ultimo dovesse tornare anticipatamente alla Juventus.

L'articolo prosegue qui sotto

Quasi tutto fatto in entrata per Borja Valero e Skriniar: per lo spagnolo l'accordo con a Fiorentina dovrebbe arrivare sui 6-7 milioni di euro, per lo slovacco decisivo l'inserimento nella trattativa del cartellino di Caprari (plusvalenza importante per le casse nerazzurre) e forse quello di Nagatomo. Acquisti che eventualmente verranno messi a bilancio solo a partire dal 1° luglio: sì, perché entro il 30 giugno servono 30 milioni.