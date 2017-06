Calciomercato Inter, Perisic spinge per l'addio: 34 milioni dal Manchester United

Ivan Perisic ha dato l'ok al suo agente per il trasferimento al Manchester United: nelle casse dell'Inter potrebbero finire circa 34 milioni di euro.

Il Manchester United potrebbe ancora mettere le mani su Ivan Perisic per una cifra vicina ai 34 milioni di euro, nonostante l'Inter abbia già raggiunto l'obiettivo imposto dal Fair Play Finanziario sul fronte cessioni.

I nerazzurri hanno infatti raggiunto i 30 milioni di plusvalenze imposti dalla UEFA per evitare le sanzioni grazie ad una serie di cessioni ufficializzate nelle ultime ore, annullando dunque la necessità di 'sacrificare' Perisic.

Ma il giocatore croato potrebbe mettere l'Inter con le spalle al muro chiedendo il trasferimento allo United per una cifra molto inferiore alla richiesta iniziale nerazzurra di 45 milioni.

Perisic vuole sbarcare in Premier League dopo aver cambiato nella stagione 2016-17 il proprio entourage, che non era riuscito a portare a termine il trasferimento in Inghilterra.

Secondo quanto appreso da Goal, il nuovo agente Fali Ramadani ha ricevuto dallo stesso giocatore l'ordine di 'forzare' la società nerazzurra verso la cessione, aprendo dunque la strada alla trattativa dello United.

I deludenti risultati ottenuti dall'Inter nelle ultime due stagioni hanno contribuito in modo decisivo al malumore di Perisic, che se dovesse restare in nerazzurro non parteciperebbe alle coppe europee.

La delusione dell'ex Wolfsburg riguardo i mancati progressi da parte della squadra è destinata a sfociare nella cessione. Il Manchester United è rimasto fin qui ancorato alla prima offerta di 34 milioni di euro.

Dopo l'acquisto di Victor Lindelof dal Benfica e con l'avanzare della trattativa per Alvaro Morata del Real Madrid, i Red Devils non hanno alcuna intenzione di aumentare la proposta per Perisic.

L'Inter ha pagato l'esterno croato 16 milioni di euro al Wolfsburg due anni fa: Perisic ha giocato in precedenza anche con Club Brugge e Borussia Dortmund, ora ha un contratto con i nerazzurri fino al 2020.