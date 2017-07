Calciomercato Inter: per Vecino è quasi fatta, 22M sul piatto per Keita

06:32 Condividi Chiudi

L'Inter è fiduciosa riguardo l'arrivo di Keita: con la Lazio si può chiudere a 22 milioni. Stand-by per Schick, manca poco per l'acquisto di Vecino.

Il trio Sabatini, Spalletti, Ausilio continua a lavorare nel tentativo di costruire un'Inter ancora più competitiva. Appare oramai certo, non appena verrà trovato l'accordo sulle modalità di pagamento della clausola (la Fiorentina propone due rate da 12 milioni, Suning fa sapere di voler aggiungere un altro anno di dilazione), l'arrivo di Vecino dalla Fiorentina.

Inoltre, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport in casa nerazzurra, dopo le parole del presidente Lotito, c'è ottimismo riguardo l'acquisto di Keita Balde Diao. Nonostante la richiesta biancoceleste sia di 30 milioni di euro, si ritiene plausibile, visti gli ottimi rapporti tra i due club, trovare un accordo a 20-22 milioni di euro più bonus.

Andrà ulteriormente affrontata la questione Schick. Il procuratore del ragazzo ha fatto sapere che il problema al cuore è stato frutto semplicemente di una situazione di stress ed affaticamento. C'è già l'accordo con la Sampdoria sulla base di 30 milioni di euro (pagamento triennale), ma bisognerà capire se il giocatore accetterà la destinazione Milano o preferirà, dopo quanto accaduto, restare un altro anno in Liguria.

Centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sono stati dei contatti, tramite l'intermediario Kia Joorabchian, con il jolly offensivo del Santos Lucas Lima, in scadenza di contratto nel giugno del 2017 col club verdeoro. L'obiettivo è di farlo arrivare a parametro zero nella sessione invernale di calciomercato.

Non dovesse però sbloccarsi la trattativa con il Nizza per Dalbert, sarà Lima ad occupare da subito la seconda casella da extracomunitario. Per la difesa, oltre al francese Diop del Tolosa, spunta il nome del 20enne croato Benkovic della Dinamo Zagabria.