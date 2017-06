Calciomercato Inter, ottimismo per Skriniar: Ranocchia alla Sampdoria?

Ha dato esito positivo l'incontro di calciomercato fra Inter e Sampdoria per Milan Skriniar: c'è ottimismo nerazzurro. A Giampaolo piace Ranocchia.

Ha dato esito positivo il summit di calciomercato tenutosi venerdì sera a Roma fra Inter e Sampdoria avente per oggetto il futuro di Milan Skriniar con protagonisti l'avvocato Romei per i blucerchiati e il D.s. Piero Ausilio per i nerazzurri. Secondo 'Sky Sport', dunque, filtra ottimismo dalle 2 parti per il buon esito della trattativa, anche se ci sono da definire i dettagli dell'operazione e da superare alcuni scogli.

I nerazzurri, che discutono anche con la Fiorentina per Bernardeschi, hanno dunque buone possibilità di spuntarla per il difensore slovacco, che sempre venerdì ha debuttato con la Rappresentativa Under 21 del suo Paese negli Europei in corso di svolgimento in Polonia.

Fra i due club ci saranno pertanto nuovi incontri nei prossimi giorni, nei quali dovranno essere definiti la formula dell'operazione e le possibili contropartite tecniche da inserire. Fra queste è possibile vi sia l'attaccante Gianluca Caprari, il cui cartellino è di proprietà della società milanese.

Bisognerà poi superare anche un piccolo ostacolo: secondo quanto riporta 'Sky', infatti, l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, considera Skriniar un elemento fondamentale e incedibile della squadra. Bisognerà dunque convincere il tecnico di Bellinzona a dare il nulla osta per la partenza del giocatore, magari prendendo un sostituto alla sua altezza.

L'allenatore della Sampdoria potrebbe essere parzialmente convinto da un affare discatto da quello di Skriniar: a Giampaolo piace infatti Andrea Ranocchia, che senza dubbio è uno dei giocatori in partenza dall'Inter. Con l'ex difensore dell'Hull City, secondo 'Sky Sport', Giampaolo potrebbe dare anche il via libera alla cessione dello slovacco.