Calciomercato Inter, offerti 15 milioni per Benkovic: no della Dinamo

07:03 Condividi Chiudi

L'Inter ha individuato in Filip Benkovic uno degli obiettivi per rinforzare la difesa. La Dinamo Zagabria ha rifiutato la prima offerta da 15 milioni.

L’Inter è certamente una delle società più attese in assoluto in sede di calciomercato. Sono infatti in molti ad aspettarsi che il club nerazzurro possa presto piazzare quei colpi che gli consentano di mettere a disposizione di Luciano Spalletti un gruppo pronto a competere alla pari con le squadre più forti del campionato.

Dopo aver chiuso le operazioni che hanno portato a Milano Skriniar e Borja Valero, Sabatini ed Ausilio sono pronti a lanciarsi all’assalto dei loro nuovi obiettivi e, il messaggio che sembra arrivare dai loro movimenti, è quello che comunque la volontà è quella di puntare sui giovani.

Negli ultimi giorni si è infatti parlato con insistenza di elementi come Schick o Keita, dalla Croazia però spunta anche un altro nome: quello di Filip Benkovic.

Considerato uno dei più grandi prospetti del calcio balcanico, Benkovic è l’ultimo gioiello sfornato dall’inesauribile fucina della Dinamo Zagabria. Poderoso difensore centrale classe 1997 che si è già messo in luce con ottime prestazioni anche in Champions League, ha indossato tutte le maglie della rappresentativa croata fino all’Under 21 e presto dovrebbe entrare nel giro della Nazionale maggiore.

Benkovic ha già attirato su di se le attenzioni dei più grandi club europei e, tra essi, c’è anche l’Inter, società che negli ultimi anni ha spesso pescato nel mercato croato. Secondo quanto riportato da Sportske Novosti, il club nerazzurro avrebbe già avanzato una prima offerta da ben 15 milioni di euro che però è stata rispedita al mittente. Non resta che capire se nelle prossime settimane si tenterà un nuovo assalto.

Sempre in Croazia e alla Dinamo Zagabria gioca poi un altro elemento finito nel mirino dei meneghini: Borna Sosa. L’Inter starebbe pensando di chiudere per il talentuoso terzino sinistro per poi girarlo in prestito alla Sampdoria dove potrebbe avere più spazio.