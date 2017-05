Calciomercato Inter, offerta importante al Real per Danilo

L'Inter fa sul serio per Danilo, terzino del Real Madrid: i nerazzurri hanno già presentato la loro offerta agli spagnoli che vacillano.

Tra qualche giorno si saprà con certezza il nome del prossimo allenatore dell'Inter: il favorito numero uno è Luciano Spalletti, pronto a lasciare la Roma e con cui ci sarebbe già una sorta di preaccordo. A prescindere da chi sarà il nuovo tecnico, gli uomini di mercato nerazzurri si stanno muovendo per costruire una rosa degna del blasone della società.

Uno dei ruoli che andranno sicuramente rinforzati nella prossima sessione di mercato sarà quello del terzino: gente come Nagatomo e Santon sembrano destinati a dire addio e per la sostituzione si pensa niente di meno che a Danilo del Real Madrid.

Arrivato dal Porto due stagioni fa per la cifra di 31.5 milioni di euro, il laterale portoghese non si è mai veramente ambientato in Spagna dove Zidane gli ha quasi sempre preferito Carvajal: l'infortunio dello spagnolo ha permesso a Danilo di giocare in questo finale di stagione, anche se il suo destino appare segnato.

Secondo quanto riportato da 'SER Deportivos', l'esterno lusitano lascerà quasi sicuramente Madrid per accettare la corte dell'Inter che avrebbe già presentato un'offerta importante al Real, seriamente intenzionato a valutarla per far sì che l'addio diventi realtà.

Danilo non è però l'unico giocatore dei 'Blancos' ad essere nel mirino dei nerazzurri: occhio anche a Pepe, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Il difensore portoghese non ha però escluso l'ipotesi di un rinnovo che, a dir la verità, resta comunque abbastanza complicata.