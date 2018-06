Calciomercato Inter, occasione William Carvalho: può arrivare a zero

L'Inter potrebbe piazzare il terzo acquisto a zero con William Carvalho, intanto in uscita Dalbert è vicino al Monaco, João Mario piace al Tottenham.

L'Inter potrebbe fare tripletta di acquisti a parametro zero nel calciomercato estivo. Secondo quanto scrive infatti 'Il Corriere dello Sport', in attesa di capire quali saranno gli sviluppi per Radja Nainggolan, e dopo essersi assicurato De Vrij e Asamoah, il club milanese è fortemente interessato al centrocampista portoghese dello Sporting, William Carvalho.

Il giocatore classe 1992 è attualmente ai Mondiali con la Nazionale portoghese e garantirebbe peso e centimetri alla mediana di Spalletti, e percepisce un ingaggio da 2 milioni e mezzo di euro all'anno, alla portata delle casse nerazzurre. Inoltre nell'ultimo periodo il clima a Lisbona si è fatto molto pesante per via della mancata qualificazione alla prossima Champions League, con un aggressione fisica subita da alcuni giocatori e il danneggiamento delle strutture di allenamento ad opera di una cinquantina di tifosi.

In estate è previsto l'esodo di molti componenti dell'attuale rosa, l'Inter lo segue da tempo e il giocatore potrebbe essere ben contento di approdare in Italia e di vivere una nuova esperienza calcistica.

Per la fascia destra, con l'approdo di Walter Sabatini alla Sampdoria, secondo 'Tuttosport' prende quota l'affare Bartosz Bereszynski con il possibile inserimento di una contropartita. A Giampaolo piace il giovane Emmers, ma fra i due club si discute anche di Eder, Ranocchia e Santon.

Intanto, in uscita, i nerazzurri puntano a piazzare entro giugno alcune cessioni per 45 milioni di euro, in modo da soddisfare le richieste dell'UEFA sul fair play finanziario. Il brasiliano Dalbert come riporta sempre 'La Gazzetta', è sempre più vicino al Monaco. L'Inter punta a una cessione in prestito onerosso a 3 milioni, con diritto di riscatto a 24, per compensare l'investimento da 26 milioni fatto appena un anno fa.

Nella lista dei partenti anche João Mario, attualmente anche lui impegnato ai Mondiali. Dopo l'esperienza in prestito al West Ham, il centrocampista lusitano potrebbe restare in Premier League: su di lui, come riporta 'Il Corriere dello Sport', c'è il forte interesse del Tottenham di Pochettino. I nerazzurri sono pronti a dire di sì se gli Spurs dovessero mettere sul piatto una cifra superiore ai 30 milioni di euro.