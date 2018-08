Calciomercato Inter, Modric sogno di Ausilio: si lavora a fari spenti

L'Inter, con Ausilio in prima linea, sta lavorando da qualche giorno per cercare di capire se c'è la possibilità di strappare Modric al Real.

Non solo Vrsaljko. Dopo aver visto atterrare a Malpensa il terzino croato nella serata odierna, l'Inter sta lavorando ad un altro grande colpo di mercato per il centrocampo.

E non parliamo di Arturo Vidal. Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza nerazzurra, con in testa il direttore sportivo Ausilio, da qualche settimana a questa parte sta lavorando sodo nel tentativo di portare a Milano Luka Modric, perno del Real Madrid e Pallone d'Oro all'ultimo Mondiale di Russia 2018 con la maglia della sua Croazia.

Ci sono stati contatti, anche se ancora allo stato primordiale, con l'agente del calciatore, con quest'ultimo che ha già aperto alla possibilità di trasferirsi in Serie A.

Il prossimo passo sarà quello di bussare alla porta delle merengues e capire se c'è la disponibilità del club di Florentino Perez a trattare la cessione dell'ex Tottenham. Modric, che compirà 33 anni il prossimo 9 settembre, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2020 e percepisce un ingaggio di circa 10,5 milioni di euro all'anno.

Nel momento in cui non dovessero esserci nè le tempistiche nè le possibilità economiche per un'operazione del genere, ad approdare alla corte di Spalletti sarà il cileno, attualmente al Bayern Monaco. I costi di questa operazione si aggirerebbero intorno ai 20 milioni di euro.