Calciomercato Inter, l'occasione si chiama Vecino

Nainggolan e Vidal rimangono i sogni proibiti, come confermato da Sabatini, prende Vecino potrebbe rappresentare l'occasione da cogliere per l'Inter.

In attesa di definire la cessione di Perisic al Manchester United, l'Inter continua a sondare il terreno per piazzare il colpo a centrocampo.

I sogni proibiti corrispondono ai nomi di Nainggolan e Vidal, ma in tal senso Sabatini è stato piuttosto chiaro in conferenza stampa.

"Nainggolan è un grande giocatore che è sempre nella mia testa - ha confessato il responsabile tecnico nerazzurro - . E’ una possibilità molto importante per l’Inter, ma la ritengo un’operazione quasi impossibile. Se non ci sarà il rinnovo con la Roma ci proveremo perché mi piacerebbe portarlo qui.

Vidal? E’ un profilo da Inter e ci piace molto. Proveremo a capire se ci possono essere i presupposti per prenderlo, ma non c’è trattativa e non credo che il Bayern voglia privarsene".

Una pista più realistica potrebbe essere quella che porta a Matias Vecino, un profilo che piace molto a Spalletti. Il centrocampista uruguayano ha una clausola rescissoria di 24 milioni con la Fiorentina e secondo 'Il Corriere dello Sport' potrebbe rappresentare un'occasione da cogliere per l'Inter.

Difficile, invece, che arrivi Lucas Lima: l'acquisto del centrocampista brasiliano è stato bloccato dall'affare Dalbert, che andrà ad occupare l'unico slot da extracomunitario disponibile. Per il centrocampo si tiene d'occhio anche la situazione realtiva a Krychowiak, anche se il PSG spara alto per il polacco.

Capitolo attacco: Sabatini sta provando a convincere lo United ad inserire il prestito di Martial nell'affare Perisic, ma qualora i Red Devils non dovessero lasciar partire il francese si punterebbe comunque su un profilo simile. L'Inter cerca un esterno giovane, veloce e con propensione al goal.

Piacciono molto Keita e Berardi, ma se per il primo l'ostacolo è rappresentato dalla Juventus (che ha già un accordo con il giocatore) per il secondo il problema si chiama Squinzi, deciso più che mai a non scendere sotto la richiesta di 50 milioni.