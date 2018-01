Calciomercato Inter, Lisandro Lopez è a Milano: oggi visite mediche e firma

Lisandro Lopez è arrivato in Italia nella prima serata di domenica. Oggi è il suo giorno: prima le visite mediche e poi la firma sul contratto.

L'Inter abbraccia Lisandro Lopez. Il difensore del Benfica è arrivato in Italia per visite mediche e firma con i nerazzurri. Sarà lui il primo rinforzo di gennaio per Spalletti, che si augura di accogliere altri nuovi innesti.

Il centrale argentino ha fatto capolino alla Malpensa nella prima serata di domenica, per iniziare la propria avventura nel nostro campionato: la formula del trasferimento è quella del prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 9 milioni.

Seguito a lungo dalla Fiorentina, Lisandro Lopez sbarca dunque con un po' di ritardo nel Bel Paese e lo fa per indossare la maglia dell'Inter. Oggi è la sua giornata, prima i test fisici e poi sarà il tempo dell'annuncio ufficiale, se tutto andrà per il verso giusto.

Da notare come Ausilio abbia superato la concorrenza del Boca Juniors, che aveva pensato all'albiceleste quale alternativa al milanista Gustavo Gomez.

Il sudamericano andrà a rimpolpare il pacchetto arretrato nerazzurro, facendo compagnia a Skriniar, Miranda e Ranocchia. La difesa interista, presto, sarà più 'latina' e soprattutto più lunga, visto i recenti problemi di numero che Spalletti ha dovuto fronteggiare nell'ultimo mese.