Calciomercato Inter, la richiesta di Nagatomo: "Lasciatemi andare"

Yuto Nagatomo sempre più coinvolto nel progetto Galatasaray: "Ho dato il mio cuore per questo club, spero che l'Inter mi lasci andare".

Arrivato in Turchia lo scorso gennaio, Yuto Nagatomo ha saputo conquistare in poco tempo uno spazio nel cuore dei tifosi del Galatasaray: con il club di Istanbul è arrivato il successo in campionato che ha permesso al terzino di non perdere la chance di partecipare al Mondiale col suo Giappone.

Attualmente Inter e giallorossi stanno trattando per raggiungere un accordo di massima per il trasferimento a titolo definitivo, dopo il prestito semestrale: per ora l'offerta turca si assesta sui 2 milioni, mentre la richiesta nerazzurra è di 4.

Dipendesse da Nagatomo il suo futuro sarebbe già deciso, come ammesso ai microfoni di 'Habertürk': "Qui ho trovato un amore e un rispetto che non immaginavo di trovare, tanto che anche tutta la mia famiglia è pazza di Istanbul".

Chiara richiesta alla sua Inter che potrebbe chiudere un occhio lasciandolo partire per regalargli un minutaggio maggiore: "Al Galatasaray ho dato il cuore, spero che l'Inter mi lasci andare e che la trattativa si chiuda positivamente in maniera serena".