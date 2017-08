Calciomercato Inter, Jovetic vuole il Monaco: trattativa in corso

Stevan Jovetic, cercato anche dal Benfica, dovrebbe lasciare l'Inter e spinge per andare al Monaco. L'agente Ramadani al lavoro.

Non solo Gabigol. Le uscite nell'attacco dell'Inter potrebbero essere due. Stevan Jovetic infatti, nonostante un buon precampionato che aveva fatto pensare a una sua permanenza, dovrebbe lasciare i nerazzurri.

In tal senso, secondo quanto riporta 'Sky Sport', nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Benfica dove probabilmente finirà proprio Gabigol.

Jovetic però spinge invece per andare al Monaco e l'agente Ramadani si è già messo al lavoro per accontentare il suo assistito, che ha chiuso la scorsa stagione in prestito al Siviglia.

Nelle settimane precedenti anche Porto e Spartak Mosca si erano interessate a Jovetic ma entrambe le piste sembrano essere definitivamente tramontate.

Ovviamente l'arrivo di Jovetic al Monaco è strettamente legato alla cessione di Mbappé che, nei prossimi giorni o forse nelle prossime ore, dovrebbe trasferirsi al PSG.

L'Inter invece dal canto suo, se dovesse cedere sia Gabigol che Jovetic, potrebbe davvero stringere con la Lazio per Keita. La formula sarebbe quella del prestito biennale, ma il giocatore prima deve rinnovare con i biancocelesti.