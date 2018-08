Calciomercato Inter, il Monaco conferma: "Keita ai dettagli"

Il vice presidente del Monaco annuncia: "Manca qualche dettaglio". Intanto Keita è pronto a sposare l'Inter: 5 milioni di prestito e 35 di riscatto.

Mentre continua la telenovela attorno al nome di Luka Modric, l'Inter ha praticamente chiuso il colpo Keita Balde. Una importante conferma arriva direttamente dalla dirigenza del Monaco.

Così ha parlato Vadim Vasilyev, vice-presidente del Monaco: "Non vi posso dire che è fatta, ma con l'Inter stiamo ancora limando qualche dettaglio per Keita Balde".

Ma non ci sono più dubbi. Secondo il 'Corriere dello Sport', queste sono le cifre della trattativa: l’Inter pagherà 5 milioni per il prestito più 35 per il diritto di riscatto. Il calciatore avrà un contratto di un anno più altri 4 in caso di riscatto nerazzurro e guadagnerà circa 3 milioni più bonus.

Per il resto il mercato dell'Inter, al netto del sogno relativo a Modric, dovrebbe essere chiuso. A centrocampo arriverà qualcun'altro solo se dovesse partire Joao Mario, che dopo la chiusura del mercato inglese vede le uniche speranze in Spagna, Francia e Turchia, o la stessa Italia ancora per una settimana.

Infine si dovrà decidere la posizione di Candreva. Con l'arrivo di Keita gli esterni d'attacco totali sarebbero cinque, con Politano, Perisic e Karamoh. Il mercato in Francia resta aperto fino al 31 agosto e l'ex esterno della Lazio sta infatti decidendo cosa fare: potrebbe approdare al Monaco o giocarsi le sue carte all'Inter.