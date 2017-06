Calciomercato Inter, il Las Palmas: "Gabigol è un'opzione"

Toni Cruz, direttore sportivo del Las Palmas, ammette l'interesse per Gabigol: "E' un'opzione che stiamo valutando".

Gabigol nei radar del Las Palmas. La conferma giunge dal direttore sportivo, Toni Cruz, il quale ammette l'interesse per l'attaccante reduce da un'annata flop all'Inter.

Il dirigente del club delle Canarie, in conferenza stampa, interpellato riguardo il mercato in entrata ha spiegato: "Monetti rappresenta un'idea per la porta, mentre Gabigol è un'altra opzione che stiamo valutando".

L'ipotesi prevede che il brasiliano approdi al Las Palmas con la formula del prestito, nel tentativo di riscattarsi dopo la prima stagione in Serie A da dimenticare ritrovandosi nella Liga.

Al timone della compagine spagnola, tra l'altro, presto siederà Roberto De Zerbi scelto dalla dirigenza per raccogliere l'eredità di Quique Setien.