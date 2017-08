Calciomercato Inter, idea Draxler: scambio alla pari con Joao Mario?

Con l'arrivo di Neymar, Draxler potrebbe avere meno spazio al PSG. L'Inter pensa al tedesco in un affare che coinvolgerebbe anche Joao Mario.

L'Inter pensa in grande. Secondo il 'Corriere dello Sport', il club nerazzurro starebbe accarezzando l'idea di portare Julian Draxler a Milano. Il costosissimo ingaggio, ormai imminente, di Neymar da parte del PSG potrebbe restringere gli spazi a disposizione del nazionale tedesco.

All'Inter contano proprio sul sovraffollamento del reparto offensivo dei parigini per poter sferrare l'attacco. E, per renderlo il più efficace possibile, si pensa all'inserimento di Joao Mario nell'affare. Un elemento accostato già da qualche tempo al PSG.

La proposta dell'Inter sarebbe la seguente: uno scambio alla pari fra Draxler e il portoghese. Qualora i francesi dovessero farsi avanti in maniera concreta per Joao Mario, allora ecco che potrebbe partire una vera e propria trattativa, impostata su queste basi.

Draxler può giocare sia da trequartista centrale che da ala sinistra, potendo quindi essere anche il sostituto di Perisic nel caso in cui il Manchester United dovesse tornare alla carica per il croato e mettere sul piatto i 55 milioni chiesti dall'Inter.

L'affare Draxler, ad ogni modo, si presenta molto difficile, quasi impossibile, considerando età (24 anni da compiere) e valore del giocatore. Più probabile, in casa PSG, che parta Di Maria, altro big seguito da tempo dall'Inter, in caso di buone offerte. Ma l'argentino (in scadenza nel 2019) guadagna uno sproposito: 9 milioni a stagione più bonus.

In tema difesa, infine, 'Tuttosport' segnala l'interesse dei nerazzurri per Andreas Christensen. Il 21enne danese, che arriva da un ottimo biennio in prestito al Borussia Moenchengladbach, è rientrato al Chelsea dove però è piuttosto indietro nelle gerarchie (alle spalle dei vari David Luiz, Cahill e Rudiger).

Christensen, che non viene considerato incedibile da Conte, è un centrale molto forte fisicamente che può giocare anche sulla fascia destra e davanti alla difesa. L'Inter vorrebbe proporre ai Blues un prestito con diritto o obbligo di riscatto tra i 20 e i 25 milioni.