Calciomercato Inter, Gabigol-Flamengo: contatti avanzati

Gabigol potrebbe a breve lasciare il Benfica: il futuro dell'attaccante di proprietà dell'Inter potrebbe essere nuovamente in Brasile.

Continua ad essere un rebus il futuro di Gabigol, che dopo la breve ed incolore avventura all'Inter non sembra aver trovato migliore sistemazione al Benfica. Per questo sull'attaccante 21enne è piombato il Flamengo, che spera di riportarlo in patria.

Secondo quanto riferisce 'Fox Sports', il club di Rio avrebbe già avuto conversazioni avanzate con l'entourage del giocatore, che potrebbe dunque decidere di tornare in patria per cercare il rilancio dopo mesi di panchina.

Non solo il Flamengo su Gabigol: l'attaccante è corteggiato anche da Santos, San Paolo, Palmeiras e Gremio: il Benfica potrebbe interrompere il prestito dall'Inter già a gennaio e per lo staff del giocatore l'ipotesi Brasile sembra ormai l'unica soluzione.