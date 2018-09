Calciomercato, Inter e Juventus corrono per Chiesa: Spalletti in pressing sul padre

Inter e Juventus lavorano per acquistare il gioiello della Fiorentina nell'estate del 2019. I bianconeri puntano anche il difensore Milenkovic.

E' stato il sogno proibito delle big italiane per tutta l'estate ma, alla fine, Federico Chiesa e la Fiorentina hanno deciso di continuare insieme almeno per un'altra stagione.

L'asta per il gioiello viola però sembra solo rimandata di qualche mese quando in pole position per assicurarsi Chiesa, secondo 'Tuttosport', ci saranno soprattutto Inter e Juventus.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I bianconeri in particolare puntanto sui buoni rapporti con la Fiorentina, da dove solo un anno fa è arrivato Federico Bernardeschi e alla quale è stato appena girato Marko Pjaca.

Proprio il talento croato infatti potrebbe essere una sorta di 'acconto' per Chiesa che viene valutato dai viola non meno di 70 milioni di euro.

L'Inter dal canto suo però non demorde e anzi Luciano Spalletti, sempre secondo 'Tuttosport', avrebbe da mesi iniziato il pressing su Enrico Chiesa per convincere il figlio a scegliere i nerazzurri dove diventerebbe subito un punto fermo. Al contrario di quanto probabilmente accadrebbe nella Torino bianconera.

La sensazione, insomma, è che tutto sia apparecchiato per un vero e proprio duello di mercato con la Juventus che peraltro potrebbe approfittare dell'occasione anche per chiedere informazioni alla Fiorentina sul promettente difensore Milenkovic.

L'acquisto di Federico Chiesa, particolarmente oneroso, prevederebbe ovviamente qualche cessione eccellente sia per l'Inter che per la Juventus.

I nerazzurri infatti, per arrivare al gioiello viola, potrebbero sacrificare Perisic mentre i bianconeri starebbero pensando di mettere sul mercato Paulo Dybala. Ipotesi, solo ipotesi. Almeno per il momento.