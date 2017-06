Calciomercato Inter, è fatta per Banega al Siviglia: "Firmerà un triennale"

L'Inter alla fine ha detto sì al Siviglia: incasserà 9 milioni dalla cessione di Ever Banega. L'agente Simonian conferma: "Siamo a buon punto".

Dopo un lungo tira e molla tra l'Inter ed il Siviglia, la volontà del giocatore ed il bisogno del club nerazzurro di realizzare una cessione sono stati fattori decisivi. Ever Banega tornerà in Andalusia dopo soltanto una stagione trascorsa in Italia, tra tante ombre e poche luci.

Marcelo Simonian, agente del calciatore argentino, ha confermato ai microfoni di 'Estadio Deportivo': "L'affare ancora non è chiuso, ma Banega tornerà al Siviglia. Siamo a buon punto nella trattativa e, soprattutto, non esistono altre opzioni per il giocatore come il Paris Saint-Germain".

Ad 'ABC Sevilla', altra conferma da parte di Simonian: "È tutto fatto. L'operazione non è chiusa perché mancano alcuni dettagli. Però tutti siamo d'accordo: andiamo al Siviglia. Banega firmerà un contratto di tre anni".

Insomma, tutto confermato ed in via di definizione nelle prossime ore. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'operazione si chiuderà sulla base di 9 milioni di euro più bonus. In attesa di capire anche cosa fare con Stevan Jovetic, sempre cercato dal Siviglia, che in Andalusia ha giocato una buona parte di seconda stagione.

Mentre l'Inter è vicina ad ufficializzare un nuovo accordo di sponsorizzazione, che porterà nelle casse nerazzurre circa 20 milioni di euro a stagione, si sta ragionanando anche sulle altre cessioni che potrebbero evitare quella 'pesante' di Ivan Perisic.

Ad esempio in questi ultimi giorni di giugno potrebbe accendersi con convinzione la pista Gary Medel. Il giocatore cileno non è uno dei primi nomi nella lista delle cessioni, ma senza dubbio è uno di quelli che ha più mercato. Ha ricevuto offerte dalla Turchia e dalla Russia, dove il CSKA Mosca sembra la squadra più interessata al suo acquisto.