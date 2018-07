Calciomercato Inter, Dembélé può arrivare: l'Italia lo attira

Mousa Dembélé scioglierà i nodi del suo futuro dopo i Mondiali: la destinazione Inter si fa più concreta. Miranda vicino al rinnovo.

Il calciomercato dell'Inter è già arrivato ad un ottimo punto nonostante la nuova stagione debba ancora ufficialmente iniziare (raduno il 9 luglio ad Appiano Gentile): nel mirino del ds Ausilio resta un centrocampista da affiancare a Brozovic nel 4-2-3-1 di Spalletti.

Il nome preferito è sempre lo stesso: Mousa Dembélé, attualmente impegnato ai Mondiali con il Belgio che affronterà il Brasile in uno dei quarti di finale in programma venerdì sera. Un'operazione destinata a decollare dopo la rassegna russa, in modo da permettere al giocatore di concentrarsi unicamente su questo grande obiettivo.

A breve potrebbero esserci interessanti novità su questo fronte: come riportato da 'Il Corriere dello Sport', sembra essere aumentato l'ottimismo per il passaggio in nerazzurro del belga, considerata la sua volontà di cambiare aria, accettata anche dal tecnico Mauricio Pochettino.

Difficilmente però questa trattativa si farà secondo le modalità proposte dal Tottenham che ha già richiesto 30 milioni di euro per il cartellino di Dembélé, un po' troppi visto che il suo contratto scadrà nel giugno 2019. Inoltre un'esperienza in A lo attirerebbe, così come il fatto di ritrovare il suo amico fraterno Radja Nainggolan, con cui giocò nelle giovanili del Germinal Beerschot.

Più defilata la pista che porta a William Carvalho, in odore di svincolo dallo Sporting Lisbona dopo l'aggressione subìta lo scorso maggio da alcuni tifosi: in questo momento il Betis pare più intenzionato ad affondare il colpo, tanto che avrebbe proposto 20 milioni alla nuova dirigenza del club lusitano.

Malcom resta l'obiettivo numero uno per il ruolo di esterno d'attacco: la volontà nerazzurra è quella di ottenere un prestito con diritto di riscatto per questioni relative al FPF e ad un eventuale inserimento nella lista Champions. Capitolo terzino: Vrsaljko in pole, ma restano in ballo anche Florenzi, Zappacosta, Vidal e Darmian, quest'ultimo divenuto 'caldo' nelle ultime ore. Eder non ha intenzione di partire: ha già rifiutato Valencia e Villarreal oltre a Bologna e Sassuolo.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' si fa sempre più vicino il rinnovo di Miranda: la firma arriverà dopo i Mondiali, accordo già trovato e solo in attesa da ufficializzare. Il centrale brasiliano, in scadenza nel 2019, dovrebbe firmare per un'ulteriore stagione, allontanando così le sirene brasiliane del Palmeiras.